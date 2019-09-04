"В хорошем состоянии". Продавца обязали принять обратно свою развалюху и компенсировать покупателю расходы

В мае клиент приобрел у фирмы Tripity OÜ за 1000 евро автомобиль Mazda 6. Продавец утверждал в объявлении, что машина в хорошем состоянии, регулярно обслуживалась, ржавчина отсутствует. Но стоило новому владельцу сесть за руль, вскрылись сразу же проблемы, о которых в объявлении умалчивалось.

Поскольку машина во время поездки вибрировала, клиент отвез ее на диагностику. Там обнаружили, что дно кузова настолько проржавело, что автомобиль вообще не годится для эксплуатации. К тому же выяснилось, что некоторые детали ходовой части с трещинами.

Когда клиент поехал на техосмотр, то там вскрылось еще больше проблем. Состояние рамы, кузова и крепежа было плохое, проржавело не только дно, но и выхлопная труба (она протекала), а также другие части. В негодном состоянии оказался амортизатор и многое другое.

Фирма на жалобы клиента по существу не ответила.

Комиссия решила, что продавец должен принять транспортное средство обратно и компенсировать покупателю его расходы. По той причине, что товар не соответствовал тому, чтобы было написано в объявлении.