В ходе строительства Rail Baltic планируется потратить 5,5 млн евро на аренду временных работников

Представитель RB Rail Лива Бисениеце рассказала, что услуга аренды временных сотрудников рассчитана на два года, она будет использоваться в Латвии, Литве и Эстонии.

В RB Rail поясняют, что закупка необходима, чтобы обеспечить привлечение работников для выполнения непродолжительных работ. Такая необходимость в рамках проекта в случаях, когда планируется выполнять конкретные одноразовые задания, а также ожидается рост объема работ, но создание постоянных позиций в штате не является рациональным.

Краткосрочная аренда работников планируется и в том случае, когда привлечение постоянных работников могло бы занять очень много времени. Если соблюдать обычную процедуру, то подбор и наем кандидата на позиции, где необходимы эксперты в сфере европейского скоростного железнодорожного транспорта, может занимать до шести месяцев.

На временные позиции планируется нанимать инженеров, специалистов по управлению проектами, а также специалистов по охране труда и окружающей среды.