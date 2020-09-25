В ходе рейда в Ляэне-Вирумаа выявлены пять случаев с незарегистрированными строителями и опасный рабочий инструмент

В ходе проверки полиция выявила работника из Украины, чьи рабочие отношения не были зарегистрированы в Департаменте полиции и погранохраны. Выяснилось, что работник находится в Эстонии на законных основаниях, однако у него отсутствует разрешение для работы в фирме. Полиция отстранила рабочего от выполнения нелегальной работы и ему были разъяснены вопросы, касающиеся получения разрешения на трудовую деятельность.

Участвующие в проверке работники Налогово-таможенного департамента выявили пять нарушений, связанных с незарегистрированной рабочей силой — оказалось, что работодатели не занесли данные о своих работниках в трудовой регистр (TÖR). Инспекторы Трудовой инспекции нашли на стройплощадках семь нарушений, касающихся безопасности труда и сделали три предписания. Из-за двух нарушений работа была временно приостановлена.

Третье предписание установило запрет на использование рабочего инструмента, который представлял для работников опасность. Юристы Трудовой инспекции выявили также двух работников, трудовой договор с которыми не был заключен и которые не были осведомлены об условиях трудовой деятельности.

Служба миграционного надзора Идаской префектуры регулярно проверяет стройплощадки и фирмы Ида- и Ляэне-Вирумаа, которые могут использовать иностранную рабочую силу. Задача данных проверок — обеспечить, чтобы иностранные рабочие трудились в Эстонии законно и были выполнены права и обязанности, вытекающие из трудового договора и правовых актов Эстонской Республики.