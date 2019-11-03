В ходе реформы сильно изменится порядок выплат фондовой пенсии. Как это отразится на пенсионерах?

До сих пор при выплате денег в пенсионном возрасте ситуация такая, что если удавалось быть на пенсии десятки лет, то страховое общество назначало гарантированный интресс ничтожного размера. Это означает, что средства накопителя в фазе выплат больше не приносили дополнительного дохода.

При выплате денег из фондовой пенсии оговаривали время, в течение которого из фонда выплатят деньги. Например, в течение пяти лет выплачивают все деньги, причем средства по-прежнему инвестируют, то есть играют роль биржевые колебания.

Согласно законопроекту, в качестве автоматического варианта продолжительность выплат связывают с основанной на данных Департамента статистики ожидаемой продолжительностью жизни. Такого раньше не было. Если 65-летний пайщик выбирает фондовую пенсию, его фондовая пенсия продолжается, например, 18,41 года, поскольку такова, по данным Департамента статистики, ожидаемая продолжительность жизни у 65-летнего человека.

Если человек соглашается с таким вариантом и его предлагают ему в первую очередь, то при выплатах пенсии к нему применяется нулевая ставка подоходного налога. Если же он хочет выплаты в течение более короткого времени, то ставка подоходного налога составляет 10%.

Но такой вариант нужно самому спрашивать у банковского консультанта, если он сам его не предлагает. В случае ежемесячной, квартальной или годовой выплаты есть большая разница при получении пенсии, в течение скольких лет выплачивают деньги. Чем короче период, тем больше размер регулярной выплаты. Если выбирать между периодом выплат, например, в 18,41 года или пять лет, то в первом случае регулярная выплата значительно меньше.