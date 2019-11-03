03.11.2019, 11:12

В ходе реформы сильно изменится порядок выплат фондовой пенсии. Как это отразится на пенсионерах?

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Raha kogumine
Raha kogumineFoto: Argo Ingver

Если в случае выплат второй ступени фондовая пенсия до сих пор была весьма хорошей альтернативой заключению договора со страховым обществом, то на основании законопроекта пенсионной реформы она автоматически станет заметно другой, чем прежде.

До сих пор при выплате денег в пенсионном возрасте ситуация такая, что если удавалось быть на пенсии десятки лет, то страховое общество назначало гарантированный интресс ничтожного размера. Это означает, что средства накопителя в фазе выплат больше не приносили дополнительного дохода.

При выплате денег из фондовой пенсии оговаривали время, в течение которого из фонда выплатят деньги. Например, в течение пяти лет выплачивают все деньги, причем средства по-прежнему инвестируют, то есть играют роль биржевые колебания.

Согласно законопроекту, в качестве автоматического варианта продолжительность выплат связывают с основанной на данных Департамента статистики ожидаемой продолжительностью жизни. Такого раньше не было. Если 65-летний пайщик выбирает фондовую пенсию, его фондовая пенсия продолжается, например, 18,41 года, поскольку такова, по данным Департамента статистики, ожидаемая продолжительность жизни у 65-летнего человека.

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Если человек соглашается с таким вариантом и его предлагают ему в первую очередь, то при выплатах пенсии к нему применяется нулевая ставка подоходного налога. Если же он хочет выплаты в течение более короткого времени, то ставка подоходного налога составляет 10%.

Но такой вариант нужно самому спрашивать у банковского консультанта, если он сам его не предлагает. В случае ежемесячной, квартальной или годовой выплаты есть большая разница при получении пенсии, в течение скольких лет выплачивают деньги. Чем короче период, тем больше размер регулярной выплаты. Если выбирать между периодом выплат, например, в 18,41 года или пять лет, то в первом случае регулярная выплата значительно меньше.

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