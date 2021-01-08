В ходе генеральной переписи населения уже получены данные более 400 человек

Активнее всего в тестовом опросе пока что принимают участие попавшие в выборку жители Тартуского, Харьюского и Рапоаского уездов. ”Всего в выборку тестового опроса включена тысяча адресов, и наша цель — получить ответы всех, проживающих по данным адресам людей. В последние дни уходящего и первые дни наступившего года поступили ответы с 225 адресов относительно 426 человек”, — сообщила руководитель проекта переписи населения и жилищного фонда Департамента статистики Лийна Осила.

Тестовый опрос проводится в двух частях: электронная перепись (с 30 декабря 2020 года по 15 января 2021 года) и переписной опрос (с 20 по 31 января 2021 года), когда переписчики будут обзванивать тех, кто не принял участие в электронном опросе или не полностью заполнил анкету. ”Призываем принять активное участие всех, кто по обычной или электронной почте получил от Департамента статистики соответствующие уведомления. До 15 января это можно сделать самостоятельно, заполнив анкету по интернету. Вклад и отзывы каждого человека, участвующего в тестовом обследовании, важны для успешного проведения большой переписи, которая начнется в конце года”, — добавила Осила.

Все люди, получившие уведомления, получили возможность отвечать на вопросы тестового опроса с 00:00 часов 30 декабря, воспользовавшись электронной средой Департамента статистики eSTAT (estat.stat.ee). Заполнение анкеты на одного человека занимает от пяти до десяти минут. Как в тестовом опросе, так и в ходе большой переписи, у людей будут спрашивать информацию о нынешнем месте жительства, владении иностранными языками и диалектами, вероисповедании и ограничениях, вызванных состоянием здоровья. Каждый совершеннолетний должен будет ответить сам за себя, за несовершеннолетних членов домохозяйства смогут ответить проживающие по тому же адресу родители, а начиная с 15 лет ребенок сможет заполнить анкету и сам.

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