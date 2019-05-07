В ходе двухдневных соревнований определится лучшая ученическая фирма года

В четверг, 9 мая, конкурс продолжится в аудитории KUMU, где молодым людям предстоит провести презентацию со сцены, побеседовать с жюри и ответить на сложные вопросы. Лучшая ученическая фирма Эстонии 2019 года будет названа на гала-мероприятии, которое начнется в 15:30. Всех желающих приглашают понаблюдать за соревнованиями на месте или посредством прямой онлайн-трансляции на странице JA Eesti в Facebook или на сайте uudised.ee.

”Гала-мероприятие не сводится к простому пожатию рук, — добавила Лоор. — У нас будут разные выступающие и музыкальная группа. На мероприятии мы отметим преподавателей предпринимательства, ментора года JA Eesti, успешных выпускников, а также вручим особые призы лучшим ученическим фирмам”.

Названная лучшей ученическая фирма отправится представлять Эстонию на состязания ”Лучшая ученическая фирма Европы 2019”, которые пройдут в этом году во Франции.

Лоор отметила очень высокий уровень оценивающего молодых людей жюри: ”В нем будут наши собственные выпускники, а также представители многих учреждений и крупных предприятий. Например, учредитель Bolt Мартин Виллиг, продюсер и композитор Карл-Андер Рейсманн, Келли Киппер и многие другие”.

Познакомиться с участвующими в финале ученическими фирмами и проголосовать за них можно здесь.

Генеральным спонсором JA Eesti является SEB Pank. Проведение соревнований поддерживают программа обучения предпринимательству Edu ja Tegu из средств Европейского социального фонда, таллиннский Департамент предпринимательства, Coca-Cola HBC и Industry62. Представительную и модную одежду для европейских соревнований лучшей ученической фирме предоставит Monton.