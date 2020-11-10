10.11.2020, 11:51

В Хааберсти резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продуктовой помощи


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В Хааберсти резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продуктовой помощи
Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Управа Хааберсти совместно с таллиннским продуктовым банком еженедельно распределяет среди жителей района продуктовую помощь. Этой весной продуктовая помощь была оказана 109 жителям, на данный момент число нуждающихся выросло до 278 человек.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в районе Хааберсти с весны резко увеличилось число нуждающихся в продуктовой помощи. ”Если весной в отдел социального обеспечения для получением продуктовой помощи обратились 109 человек, то на данный момент это число выросло до 278”, — сказал старейшина.

”Для получения продуктовой помощи жителям, попавшим в сложное положение, нужно обратиться в управу по месту жительства. Работник отдела социального обеспечения районной управы оценит целесообразность оказания продуктовой помощи и добавит в список тех, кто в этом нуждается. Помощь оказывается на основании этого списка. Также работники социального обеспечения управы сообщат куда и когда необходимо прийти за пакетом помощи”, — объяснил Ханимяги.

Старейшина порекомендовал жителям, которые потеряли свои доходы в нынешней ситуации обращаться за помощью в управу. ”Управа может предложить жителям попавших в трудное положение различные пособия и продуктовую помощь”, — сказал старейшина.

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