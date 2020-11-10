В Хааберсти резко увеличилось количество лиц, нуждающихся в продуктовой помощи

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в районе Хааберсти с весны резко увеличилось число нуждающихся в продуктовой помощи. ”Если весной в отдел социального обеспечения для получением продуктовой помощи обратились 109 человек, то на данный момент это число выросло до 278”, — сказал старейшина.

”Для получения продуктовой помощи жителям, попавшим в сложное положение, нужно обратиться в управу по месту жительства. Работник отдела социального обеспечения районной управы оценит целесообразность оказания продуктовой помощи и добавит в список тех, кто в этом нуждается. Помощь оказывается на основании этого списка. Также работники социального обеспечения управы сообщат куда и когда необходимо прийти за пакетом помощи”, — объяснил Ханимяги.

Старейшина порекомендовал жителям, которые потеряли свои доходы в нынешней ситуации обращаться за помощью в управу. ”Управа может предложить жителям попавших в трудное положение различные пособия и продуктовую помощь”, — сказал старейшина.

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