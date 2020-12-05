В Хааберсти открыли первую в Эстонии сверхбыструю зарядную станцию, на которой можно заряжать два электромобиля одновременно

«Спрос на электромобили и зарядные станции для них растёт ежедневно, поэтому мы хотим развить на заправочных станциях Circle K сеть быстрых зарядных станций для электромобилей, способствуя скорейшему принятию электромобилей к использованию в Эстонии», – сказала генеральный директор Circle K Кай Реало. Она уверена, что ускорению принятия электромобилей к использованию, в дополнение к государственным субсидиям для покупки электромобилей, будет способствовать широкая сеть сверхбыстрых зарядных станций.

Максимальная мощность сверхбыстрой зарядки, установленной на заправочной станции Circle K Хааберсти, при зарядке одного электромобиля составляет 150 кВт, что позволяет, в зависимости от транспортного средства, зарядить необходимое количество энергии для поездки на 100 км менее чем за 10 минут. На этой зарядной станции впервые в Эстонии можно заряжать одновременно два транспортных средства, поскольку зарядное устройство позволяет подключить одновременно электромобили как с европейским, так и с японским стандартом зарядки. При зарядке двух транспортных средств одновременно зарядное устройство работает как быстрая зарядка, т. е. пробег 100 км можно зарядить менее чем за 25 минут.

По словам нового руководителя по созданию ценностей Eesti Energia Стена Аргоса, при развитии сети зарядных станций Enefit Volt предприятие руководствуется принципами, что зарядка должна быть удобной, расположенной достаточно близко и быстрой для электромобилей любого типа.

«Модельный выбор и доступность электромобилей улучшается как минимум столь же быстро, как расширяется сеть быстрых зарядных станций Enefit Volt. Мы обеспечим у нынешних и будущих пользователей электромобилей чувство уверенности в том, что недорогая, быстрая и зелёная зарядка всегда неподалёку, и призываем делать выбор в пользу чистого транспорта уже сегодня», – сказал Аргос.

Мощность электромобилей и сети зарядок растёт

Реало и Аргос отметили, что открытый летом на заправочной станции Circle K Лаагри пункт сверхбыстрой зарядки был хорошо принят клиентами. «Мы надеемся, что то же произойдёт и с открытой только что на транспортной артерии района Хааберсти уникальной в Эстонии зарядной станцией. Сеть зарядных устройств Enefit Volt для электромобилей разных типов расширяется с каждым месяцем, устраняя все препятствия на пути к выбору экологичного электромобиля», – сказал Аргос.