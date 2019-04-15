В государственных лесах Эстонии объявлен весенний покой

Весенняя приостановка рубки стала традицией в государственных лесах с 2002 года. Эта мера вызвана необходимость не беспокоить в период размножения птиц и зверей, которые в первую очередь обитают в старых лесах.

”Как и в предыдущие годы, мы продолжаем работу в государственных лесах и в этот период, сосредоточиваемся на уходе за молодняком и закладке молодых лесов, на которой в этот напряженный период заняты 1700 сажальщиков леса. Кроме этого, мы занимаемся благоустройством необходимых дорог, лесосек и осушительных канав, подсушиванием почв и продолжаем вывоз вырубленной древесины с делянок”, — пояснил член правления RMK Таво Ууэталу.

Работники RMK во время приостановки рубок организуют посадку лесов, уход за молодняком, благоустройство лесосек, дорог и осушительных систем. В этом году в государственных лесах будет высажен 21 миллион деревьев, уход за молодняком пройдет на 42 270 гектарах и будет осуществлено грейдерование 7400 км весенних дорог.

Сплошная рубка в этот период не ведется. Исключение — вырубка для предотвращения распространения болезней и вредителей в лесах, сухих чистых сосняках.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов.