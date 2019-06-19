В главном офисе Nordea в Дании прошли обыски в связи с подозрением в отмывании денег

Как сообщает Berlingske, обыски были связаны с подозрениями в отмывании денег. Следователей интересовали документы, связанные с работой 20 человек. Один из них — Михаель Расмуссен, занимавший пост исполнительного директора датского банка до 2013 года.

Ранее Berlingske и Yle.fi писали, что банк Nordea причастен к отмыванию денег в период с 2011 по 2017 гг. Речь идет в том числе и о деньгах украинских и российских олигархов. Масштабная утечка данных показывает, что сомнительные транзакции в размере сотен миллионов евро производились через Nordea.

Подозрения в адрес Nordea возникли в феврале прошлого года в связи с расследованием дела по возможной причастности Danske Bank к отмыванию денег. Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank в эстонском филиале концерна, через эстонское отделение отмыли миллиарды евро из России.