В главной конторе Swedbank в Стокгольме проходит обыск

"Я могу подтвердить, что это правда", — сказал пресс-секретарь ведомства Никлас Алгрен SVT.

По словам Алгрена, обыск связан с предварительным следствием, которое ведомство начало месяц назад и которое касается разглашения внутренней информации посторонним лицам.

"Я не могу больше ничего сказать, потому что это текущая операция", — сказал Алгрен.

Пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес сказала Delfi, что операция Эстонии не касается и в этом случае расследуют утечку внутренней информации.

Главная контора Swedbank подтвердила, что шведская полиция по борьбе с экономическими преступлениями сегодня проводила следствие в главной конторе Swedbank и речь идет о расследовании возможной утечки внутренней информации.

"В настоящий момент подозрение никому не предъявлено, — сообщил Swedbank в пресс-релизе. — Как мы говорили и раньше, мы сотрудничаем с властями".

Новость об обыске заставила акции Swedbank на бирже еще больше упасть, в полдень по шведскому времени они потеряли более 6% от своей стоимости.