В Германии тестируют алкоголь в лаборатории, в Эстонии — ртом. Налоговая сделала шикарный подарок эстонским пивным заводам

Четыре года назад Налогово-таможенный департамент заказал тестирования коктейлей и long drink, которые производят на A. Le Coq и Saku. На основании анализа эти товары отнесли к более низкой группе акцизов, что соответствует номеру 2206 международной классификации.

Можно предположить, что тестирование алкоголя происходит при помощи высокотехнологичной аппаратуры. Но в реальности все куда проще. ”По части органолептики нам помогает независимая лаборатория при сотрудничестве эксперта в соответствующей области”, — объяснила налоговая. В данном случае эксперт означает сомелье.

Стоимость ”тестового глотка” в данном случае — несколько десятков миллионов налогов. Если посмотреть различия разных акцизных категорий, то можно, грубо говоря, посчитать: два эстонских пивных завода в течение последних шести лет теоретически получили ”налоговый подарок” в размере 50 миллионов евро.

Проблема заключается в том, что эти напитки ни по европейским, ни по эстонским законам не должны входить в более низкую акцизную группу, а могли бы свободно относиться и к более высокой — под номером 2208. В некоторых странах так оно и есть. И, например, A. Le Coq и Saku в прошлом году имели с этим проблемы в Германии.