13.06.2019, 07:20

В Германии тестируют алкоголь в лаборатории, в Эстонии — ртом. Налоговая сделала шикарный подарок эстонским пивным заводам

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Oktoberfest teisipäev
фото иллюстративноеFoto: Christo Neemre

Налоговая попробовала long drink, которые производят эстонские пивные заводы, и решила, что их налогообложение может быть снижено. Немецкая же таможня отправила напитки в лабораторию и решила, что они наравне с иными спиртосодержащими напитками должны входить в группу повышенного налогообложения.

Четыре года назад Налогово-таможенный департамент заказал тестирования коктейлей и long drink, которые производят на A. Le Coq и Saku. На основании анализа эти товары отнесли к более низкой группе акцизов, что соответствует номеру 2206 международной классификации.

Можно предположить, что тестирование алкоголя происходит при помощи высокотехнологичной аппаратуры. Но в реальности все куда проще. ”По части органолептики нам помогает независимая лаборатория при сотрудничестве эксперта в соответствующей области”, — объяснила налоговая. В данном случае эксперт означает сомелье.

Стоимость ”тестового глотка” в данном случае — несколько десятков миллионов налогов. Если посмотреть различия разных акцизных категорий, то можно, грубо говоря, посчитать: два эстонских пивных завода в течение последних шести лет теоретически получили ”налоговый подарок” в размере 50 миллионов евро.

Проблема заключается в том, что эти напитки ни по европейским, ни по эстонским законам не должны входить в более низкую акцизную группу, а могли бы свободно относиться и к более высокой — под номером 2208. В некоторых странах так оно и есть. И, например, A. Le Coq и Saku в прошлом году имели с этим проблемы в Германии.

Обе фирмы экспортировали данный тип напитков в Германию. Их продавали с кодом 2206, что и в Эстонии, и в Германии означает более низкую акцизную группу. Немецкая же таможня решила провести лабораторный анализ, и выяснилось: это неправильно. Эстонские long drink и коктейли должны относиться к более высокой категории. Для стороннего наблюдателя ситуация кажется странноватой: если немцы сразу же отправили продукт в лабораторию, то в Эстонии, позиционируюшей себя высокотехнологичным государством, просто полощут им рот.

Споры в Германии — это одна сторона вопроса. Формально таможня не спорит с производителем, а с предприятиями, которые приняли эстонский товар. У нашего издания имеется информация, что партию напитков Saku задержали в Финляндии, отвезли в лабораторию на тесты и на основании результатов предъявили налоговые требования партнеру производителя в Германии. Тот же, в свою очередь, требует у Saku примерно полмиллиона евро. Ни Saku, ни предъявившая требования немецкая фирма ситуацию не прокомментировали.

Читайте полностью в Eesti Ekspress.

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