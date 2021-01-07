В Германии срочно создают фонд для достройки ”Северного потока — 2”

Правительство федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания на экстренном заседании в среду, 6 января, решило создать фонд для достройки газопровода ”Северный поток — 2”. Именно в этом регионе на севере Германии размещается береговая инфраструктура газопровода. Фонд будет зарегистрирован уже в ближайшие дни и займется закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекта. По словам премьер-министра Мекленбурга — Передней Померании Мануэлы Швезиг (Manuela Schwesig) необходимость в этом фонде отпадет, если США отменят санкции против фирм, участвующих в строительстве ”Северного потока — 2”.

Внеочередное заседание регионального парламента

Земельный парламент (ландтаг) Мекленбурга — Передней Померании соберется на чрезвычайное заседание уже утром 7 января. В повестке дня — всего два пункта: ситуация с пандемией и создание фонда. Ожидается, что правящая коалиция, в состав которой входят социал-демократы и христианские демократы, поддержит законопроект. Правительство земли внесет в уставной капитал фонда 200 тысяч евро; а еще 20 млн добавит консорциум "Северный поток — 2”. По планам земельных властей, фонд должен быстро и про запас закупить оборудование и материалы, необходимые для завершения строительства, а также передавать их на стройку, тем самым выводя из-под угрозы санкций фирмы-поставщики и подрядчики.

Заявленная цель фонда — завершение строительства газопровода и поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя” в период, когда мощностей из возобновляемых источников недостаточно, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения при одновременном отказе от атомных и угольных электростанций.

Почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр Мекленбурга- Передней Померании, социал-демократ Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В 2018 году он основал в Шверине общественную организацию "Германо-российское партнерство” и занимает пост председателя правления. В среду Зеллеринг был недоступен для комментариев. Среди членов правления "Германо-российского партнерства” числится и пресс-секретарь "Северного потока — 2” Штеффен Эберт (Steffen Ebert). В ответ на запрос Deutsche Welle он отказался комментировать планируемое создание фонда до голосования в земельном парламенте.