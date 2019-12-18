В Германии призывают дать ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

По словам лидера партии, входящей в правящую коалицию, правительство ФРГ не должно оставлять данное решение без ответа. Эскен считает "очень проблематичным", что Соединенные Штаты таким образом пытаются "повлиять на европейские действия".

Немецкие машиностроители призвали смягчить эффект от санкций

Между тем Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA) призывает власти Германии выступить со своей инициативой по защите европейского бизнеса на фоне американских санкций. "В Берлине и Брюсселе в конце концов должны начаться дискуссии о том, как можно защитить европейские компании от экстерриториальных санкций вне зависимости от того, какое государство их вводит", — заявил глава объединения Тило Бродтман.

По его словам, ЕС не в состоянии предотвратить санкции других государств, но может "смягчить их воздействие и тем самым снизить их успех". При этом Германия как один из крупнейших экспортеров должна взять на себя инициативу в этом вопросе, уверен глава VDMA.

Для вступления санкций в силу нужна лишь подпись Трампа