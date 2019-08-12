В Германии IKEA купит вашу подержанную мебель назад. А в Эстонии?

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома после тестового периода распространила свой проект "Zweite Chance" ("Второй шанс" — ред.) на все 53 магазина Германии.

Фирма выкупает у покупателей использованные вещи (всего список включает свыше 1000 товаров), которые затем поступают в продажу со скидкой, передает iamexpat.de.

В зависимости от состояния, IKEA платит 30-50 процентов от начальной цены, клиент привозит мебель в магазин и получает там ваучер на оговоренную сумму.

Осенью IKEA открывает свой первый магазин в Таллинне. Руководитель эстонского представительства Алексей Михайлов сказал Delfi, что расширение "Второго шанса" на другие страны будет зависеть от успешности проекта в Германии.

"В Германии оценивается интерес клиентов к возврату товара, затем будет принято решение, предоставлять ли подобную услугу в других странах. Но пока говорить на данную тему еще рано", — сказал он.

Точную дату открытия таллиннского магазина, который будет расположен на Петербургском шоссе, IKEA пока не сообщает.