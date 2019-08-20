В Финляндии снова набрало обороты ”пивное ралли”. Снижение акцизов на алкоголь в Эстонии стало главной причиной

Главной причиной такого скачка стало недавнее снижение алкогольных акцизов в Эстонии. Каждый четвертый финн, посетивший Эстонию в июле, признался, что более доступный уровень цен является веской причиной для того, чтобы отправиться в поездку. Год назад так ответили только 12 процентов опрошенных.

Между тем, налоговые послабления в Эстонии не убавили у финнов энтузиазма закупаться в Латвии — это, в первую очередь, касается тех, кто привозит особо крупные партии алкоголя. 40 процентов из тех, кто привез в Финляндию более 100 литров алкогольной продукции, сообщили, что закупались за пределами Эстонии.