20.08.2019, 12:13

В Финляндии снова набрало обороты ”пивное ралли”. Снижение акцизов на алкоголь в Эстонии стало главной причиной

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Alko1000 enne Jaanipäeva 2019
Alko1000 enne Jaanipäeva 2019Foto: Argo Ingver

В июле финны привезли из Эстонии на 1,4 млн литров алкоголя больше, чем в июле прошлого года, говорится в свежем исследовании Аналитического центра Финляндии. Всего из соседней страны было привезено в июле 4,7 млн литров спиртных напитков, пишет YLE.

Главной причиной такого скачка стало недавнее снижение алкогольных акцизов в Эстонии. Каждый четвертый финн, посетивший Эстонию в июле, признался, что более доступный уровень цен является веской причиной для того, чтобы отправиться в поездку. Год назад так ответили только 12 процентов опрошенных.

Между тем, налоговые послабления в Эстонии не убавили у финнов энтузиазма закупаться в Латвии — это, в первую очередь, касается тех, кто привозит особо крупные партии алкоголя. 40 процентов из тех, кто привез в Финляндию более 100 литров алкогольной продукции, сообщили, что закупались за пределами Эстонии.

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