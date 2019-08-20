В Финляндии снова набрало обороты ”пивное ралли”. Снижение акцизов на алкоголь в Эстонии стало главной причиной(4)
В июле финны привезли из Эстонии на 1,4 млн литров алкоголя больше, чем в июле прошлого года, говорится в свежем исследовании Аналитического центра Финляндии. Всего из соседней страны было привезено в июле 4,7 млн литров спиртных напитков, пишет YLE.
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