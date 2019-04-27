В Финляндии продавец ювелирного магазина подделывал для своих российских знакомых чеки для получения возвратов по такс-фри

Погранслужба Финляндии закончила расследование дела о подделке чеков и получении необоснованного возврата налога на добавленную стоимость.

25-летний финский мужчина, который работал в расположенном в столичном регионе ювелирном магазине, повторно распечатывал чеки на настоящие покупки, оформлял на эти чеки такс-фри и передавал их своим российским друзьям для получения возврата. Таким образом за 2017 и 2018 годы подозреваемые получили 46 возвратов налога на общую сумму примерно в 10 тысяч евро.

Обман раскрылся, когда при проверке у двух граждан России были обнаружены бланки с поддельными печатями таможни. Они уже получили штраф за хранение фальсифицированных материалов.

По словам начальника расследования Пограничной службы Вилле Миля, речь идет об исключительном случае.

– В ходе пограничной и таможенной проверки каждую неделю обнаруживаются поддельные печати, и мотивы для их подделки бывают разные. Таких случаев, однако, не было уже давно. Особенным этот случай делает то, что человек злоупотребил своим положением. Хотя он сам заявил, что не получил от этой деятельности никакой финансовой выгоды.

По словам Миля, подозреваемый уже признался в содеянном, однако не согласен с порядком сумм. Ранее он не имел проблем с законом. Сейчас рассматривается возможность предъявить фигурантам дела обвинения.