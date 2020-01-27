В Финляндии началась масштабная забастовка. Она может продлиться несколько недель(4)
В Финляндии порядка 9000 человек на три недели прекратят работу в знак протеста, пишет YLE.
В Финляндии порядка 9000 человек на три недели прекратят работу в знак протеста, пишет YLE.
В Финляндии началась забастовка в сфере лесной промышленности. Стороны рабочего конфликта вчера до последнего пытались найти компромисс, однако безрезультатно — на переговорах под руководством государственного посредника не удалось найти решения.
Изначально акция протеста должна была продлиться две недели, но Профсоюз целлюлозно-бумажной промышленности вчера вечером объявил, что забастовку удлинят на неделю. В протестных акциях участвуют порядка 9000 членов профсоюза.
Остановка работ на заводах по всей стране началась еще в выходные.
Вчера сторона работодателя, Ассоциация лесной промышленности объявила о трехдневном локауте с остановкой выплаты зарплат. Локаут начнется 10 февраля.
В следующий раз стороны рабочего конфликта сядут за стол переговоров уже завтра, однако, по заявлению Профсоюза, взаимопонимания трудно будет достигнуть.
Основной причиной спора по-прежнему являются дополнительные рабочие часы, введенные прошлым правительством в рамках договора по конкурентоспособности/
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