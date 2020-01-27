В Финляндии началась масштабная забастовка. Она может продлиться несколько недель

В Финляндии началась забастовка в сфере лесной промышленности. Стороны рабочего конфликта вчера до последнего пытались найти компромисс, однако безрезультатно — на переговорах под руководством государственного посредника не удалось найти решения.

Изначально акция протеста должна была продлиться две недели, но Профсоюз целлюлозно-бумажной промышленности вчера вечером объявил, что забастовку удлинят на неделю. В протестных акциях участвуют порядка 9000 членов профсоюза.

Остановка работ на заводах по всей стране началась еще в выходные.

Вчера сторона работодателя, Ассоциация лесной промышленности объявила о трехдневном локауте с остановкой выплаты зарплат. Локаут начнется 10 февраля.

В следующий раз стороны рабочего конфликта сядут за стол переговоров уже завтра, однако, по заявлению Профсоюза, взаимопонимания трудно будет достигнуть.

Основной причиной спора по-прежнему являются дополнительные рабочие часы, введенные прошлым правительством в рамках договора по конкурентоспособности/