03.06.2020, 14:56

В Финляндии на продажу выставлен эстонский орден Креста земли Марии

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В Финляндии на продажу выставлен эстонский орден Креста земли Марии
Foto: Brožüür "Maarjamaa rist 20 aastat"

Аукционный дом Bukowskise в Хельсинки выставил на продажу один из самых ценных знаков отличия Эстонии — цепной орден Креста земли Марии — и установил ценовой диапазон в 1300-1500 евро, пишет Eesti Ekspress.

Цепной орден Крести земли Марии получило в общей сложности 57 человек. Согласно статуту им награждаются вcе президенты Эстонской Республики. К настоящему моменту это Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес.

Остальными кавалерами являются исключительно иностранцы, которых Эстонское Государсто наградило за особые заслуги.

По закону о знаках отличия продажа орденов запрещена и в рамках производства о проступке наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. Если речь идет о юридическом лице, то штраф может составить до 2000 штрафных единиц.

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