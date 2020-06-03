В Финляндии на продажу выставлен эстонский орден Креста земли Марии

Цепной орден Крести земли Марии получило в общей сложности 57 человек. Согласно статуту им награждаются вcе президенты Эстонской Республики. К настоящему моменту это Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель и Тоомас Хендрик Ильвес.

Остальными кавалерами являются исключительно иностранцы, которых Эстонское Государсто наградило за особые заслуги.

По закону о знаках отличия продажа орденов запрещена и в рамках производства о проступке наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц. Если речь идет о юридическом лице, то штраф может составить до 2000 штрафных единиц.