В Финляндии на фоне коронавирусных ограничений резко выросли продажи алкоголя(4)
На фоне коронавирусной эпидемии в Финляндии в магазинах Alko резко вырос объем продажи алкогольной продукции, пишет Yle.
На фоне коронавирусной эпидемии в Финляндии в магазинах Alko резко вырос объем продажи алкогольной продукции, пишет Yle.
Зафиксированный в марте рекордный рост связан с тем, что по причине закрытия границ финны не могли привозить алкоголь из-за рубежа. Кроме того финны, опасаясь заразиться коронавирусом, стали реже посещать рестораны и бары.
Рост продаж алкоголя в марте составил 9,3 % по сравнению с мартом прошлого года.
В особенности выросли продажи красных вин.
До этого объемы продаж в литрах сокращались 12 лет подряд. Считается, это связано с тем, что финны стали меньше пить.
Совокупное потребление алкоголя финнами сокращается на протяжении многих лет.
В мартовской статистике еще не отражено закрытие магазинов и баров с начала апреля. Заведения останутся закрытыми до конца мая.
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