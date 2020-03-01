В Финляндии мужчины зарабатывают в среднем почти на 600 евро в месяц больше, чем женщины(2)
Но мужчины в Финляндии зарабатывают больше женщин далеко не во всех профессиях. Самая маленькая разница в зарплатах у работников госсектора, пишет Yle.
Но мужчины в Финляндии зарабатывают больше женщин далеко не во всех профессиях. Самая маленькая разница в зарплатах у работников госсектора, пишет Yle.
Как показывают данные Статистического центра от 2018 года, в Финляндии насчитывается 158 профессий, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины.
Больше всего таких рабочих мест в муниципалитетах (128 профессий) и госсекторе (24 профессии). В частном секторе таких профессий всего 6. Это, в частности, обусловлено тем, что мужчины чаще остаются на сверхурочную работу и получают разные надбавки.
Например, в муниципалитетах общая зарплата женщины-врача в среднем на несколько сотен евро больше, чем у мужчины, который работает на той же должности.
В последние годы в муниципалитетах разница между зарплатами стабильно уменьшается.
- Причина этого в том, что в 2010-е годы у женщин росли зарплаты быстрее, чем у мужчин. По сравнению с мужчинами, с 2010 года зарплата женщин в муниципальном секторе повышается в среднем на 0,7% больше. В общей сложности, зарплаты женщин с 2010 по 2018 год выросли на 5,3% больше, чем у мужчин, — говорит Анне Хотти, главный исследователь Организации работодателей муниципальной сферы Kuntatyönantajat.
- Женщины теперь намного чаще занимают руководящие и экспертные должности, в то время как доля мужчин уменьшается.
В большинстве профессий разница между зарплатами женщин и мужчин небольшая — от нескольких евро до нескольких десятков евро в месяц.
Самая маленькая разница между зарплатами — в госсекторе.
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