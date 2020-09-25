В Финляндии маски можно купить дешевле, чем в Эстонии

Если в Эстонии цена в крупных аптеках за одну противопылевую маску составляет 70 центов, то, например, в некоторых супермаркетах Хельсинки можно купить 50 масок за 17, 99 евро, то есть одна маска стоит 36 центов, как и, например, в независимой аптеке Каламая.

При этом в аптеке Каламая по такой цене продается медицинская маска, тогда как в Финляндии противопылевая, защитная функция которого не столь эффективна.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!