06.07.2019, 12:28

В Финляндии эстонской фирме доверили построить мост в национальном парке


rus.delfi.ee
EST
В Финляндии эстонской фирме доверили построить мост в национальном парке
pixabay.com

Сооружением нового моста в национальном парке Реповеси взамен разрушившегося год назад займется эстонская компания Remoti Holding Oü.

Если все необходимые разрешения будут получены вовремя, то строительство начнется в августе и продлится до октября.

Новый мост будет немного шире прежнего. Помимо этого, будет изменена конструкция — эстонцы построят вантовый мост, пишет Yle,

По словам Паси Иконена из Управления лесного хозяйства, эстонская фирма была выбрана не только на основе цены, но и в силу ее опыта в мостостроении.

Remoti Holding построила в Эстонии 55-метровый мост, который по конструкции напоминает тот, который планируют соорудить в Реповеси.

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