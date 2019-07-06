В Финляндии эстонской фирме доверили построить мост в национальном парке

Если все необходимые разрешения будут получены вовремя, то строительство начнется в августе и продлится до октября.

Новый мост будет немного шире прежнего. Помимо этого, будет изменена конструкция — эстонцы построят вантовый мост, пишет Yle,

По словам Паси Иконена из Управления лесного хозяйства, эстонская фирма была выбрана не только на основе цены, но и в силу ее опыта в мостостроении.

Remoti Holding построила в Эстонии 55-метровый мост, который по конструкции напоминает тот, который планируют соорудить в Реповеси.