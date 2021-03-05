В феврале выросли цены на топливо, особенно подорожал дизель

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с февралем прошлого года более всего повлияли на изменениe индекса потребительских цен удорожание электроэнергии для бытовых потребителей на 26,7 % и удешевление моторного топлива.

"Дизельное топливо подешевело на 12,8% и бензин на 4%. Среди продуктов питания более всего подорожало детское питание (11,6%) и иные мучные смеси (9,1%). Подешевели свежая рыба (26,5%), картофель (19,5%) и оливковое масло (9,3%)”, — уточнила Трасанов.

По сравнению с январем текущего года более всего на индекс потребительских цен оказало влияние повышение цен на моторное топливо. Дизельное топливо за месяц подорожало на 6,4% и бензин на 3,1%. Большое влияние оказало и изменение цен на продукты питания; так молочные продукты подорожали на 2,1% и свежие овощи 5,1%.