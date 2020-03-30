В феврале рост дохода от продаж у предприятий розничной торговли ускорился

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в феврале 2020 года составил 576 миллионов евро и в сравнении с февралем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 7%.
В феврале доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13% и у продуктовых магазинов — на 7%. При этом у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж уменьшился на 8%.
По сравнению с январем, в феврале доход от продаж у предприятий розничной торговли снизился на 2%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 5%.
Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденция, январь 2010 –февраль 2020 (2015 = 100)
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