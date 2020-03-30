В феврале рост дохода от продаж у предприятий розничной торговли ускорился

В феврале доход от продаж у магазинов промышленных товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13% и у продуктовых магазинов — на 7%. При этом у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, доход от продаж уменьшился на 8%.

По сравнению с январем, в феврале доход от продаж у предприятий розничной торговли снизился на 2%, однако на основании сезонно и календарно откорректированных данных продажи по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 5%.

Индекс объема продаж у предприятий розничной торговли и его тенденция, январь 2010 –февраль 2020 (2015 = 100)

График: Департамент статистики

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