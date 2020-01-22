В феврале Alexela закроет магазин на заправке в Элламаа

”Жители этого района теперь смогут делать покупки в магазине гораздо большей площади в Рийзипере, в деревне Вилумяэ волости Сауэ. Заправочная станция в Элламаа будет работать по-прежнему”, — сказал Айво Адамсон, председатель правления Alexela.

Магазин в шаговой доступности Рийзипере в деревне Вилумяэ, волость Сауэ, открыт с семи утра до десяти вечера. При магазине имеется заправочная станция; здесь можно купить еду, горячие кофейные напитки, баллонный газ, заправиться бензином и дизельным топливом. На заправочной станции Alexela Рийзипере есть парковочные места на 18 автомобилей.