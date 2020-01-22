В феврале Alexela закроет магазин на заправке в Элламаа

1 февраля Alexela закроет магазин на заправочной станции в Элламаа, волость Сауэ, и направит покупателей в магазин в шаговой доступности Alexela в Рийзипере, расположенный на расстоянии десяти километров. На автозаправке Элламаа по-прежнему можно будет заправить автомобиль топливом.
”Жители этого района теперь смогут делать покупки в магазине гораздо большей площади в Рийзипере, в деревне Вилумяэ волости Сауэ. Заправочная станция в Элламаа будет работать по-прежнему”, — сказал Айво Адамсон, председатель правления Alexela.
Магазин в шаговой доступности Рийзипере в деревне Вилумяэ, волость Сауэ, открыт с семи утра до десяти вечера. При магазине имеется заправочная станция; здесь можно купить еду, горячие кофейные напитки, баллонный газ, заправиться бензином и дизельным топливом. На заправочной станции Alexela Рийзипере есть парковочные места на 18 автомобилей.
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