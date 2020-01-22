В феврале Alexela закроет магазин на заправке в Элламаа
1 февраля Alexela закроет магазин на заправочной станции в Элламаа, волость Сауэ, и направит покупателей в магазин в шаговой доступности Alexela в Рийзипере, расположенный на расстоянии десяти километров. На автозаправке Элламаа по-прежнему можно будет заправить автомобиль топливом.
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