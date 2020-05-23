В Евросоюзе опасаются скупки Китаем европейских компаний

Европейский малый и средний бизнес забил тревогу. Он опасается, что предприятия, сильно ослабленные пандемией коронавируса и начавшейся глубокой рецессией , могут стать легкой добычей инвесторов из стран за пределами Евросоюза, прежде всего — из Китая, а сам ЕC окажется при этом "беззубым тигром".

Запрет на поглощения на уровне всего Европейского Союза

Именно такое выражение использовал влиятельный лоббист Марио Охофен (Mario Ohoven), когда 22 мая в интервью информационному агентству dpa потребовал от Берлина и Брюсселя: "Для того, чтобы защитить предприятия малого и среднего бизнеса и их работников от продажи, особенно китайским любителям скупать по дешевке, Европейскому Союзу срочно нужен временный мораторий на поглощения".

Марио Охофен вот уже два десятилетия является президентом как немецкого Федерального объединения среднего бизнеса, так и Европейской конфедерации ассоциаций малого и среднего бизнеса CEA-PME. По мнению предпринимателя, для сохранения конкурентоспособности, устойчивости и способности к инновациям европейских малых и средних фирм их продажу китайским инвесторам необходимо запретить на уровне всего ЕС, по меньшей мере на определенный срок.

А как же свобода предпринимательства и открытый рынок Евросоюза? Вот тут-то Марио Охофен как раз и использовал выражение "беззубый тигр". Он считает, что ЕС рискует и дальше выступать в такой роли до тех пор, пока Китай не допустит честной конкуренции с равными правами и обязанностями для всех участников.

Немецкий бизнес против китайской "игры в одни ворота"

Тем самым президент двух предпринимательских объединений повторил основную претензию в адрес Китая, которую в последние годы все чаще выдвигают в Евросоюзе, особенно в Германии. КНР обвиняют в том, что она "играет в одни ворота", целенаправленно используя возможности западной либеральной рыночной экономики для укрепления своей модели госкапитализма, подконтрольной Коммунистической партии.

Это выражается, в частности, в том, что Пекин лишает работающие на рынке КНР европейские фирмы тех прав и возможностей, которыми китайские компании пользуются в Германии и других странах ЕС.