В Европе зафиксирован рекордный спад производства

Из-за пандемии коронавируса в промышленности стран Европы зафиксирован рекордный спад. В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, промышленное производство в еврозоне сократилось на 17,1%, а в Евросоюзе — на 17,3%, без учета сезонных колебаний, сообщает европейское статистическое ведомство Евростат в пятницу, 12 июня. Если сравнивать с апрелем 2019 года, то снижение составило 28% по еврозоне и 27,2% по всему ЕС.

Речь идет о самых низких показателях с середины 1990-х годов, отмечает Евростат. Например, из-за финансового кризиса в конце 2008 и начале 2009 года промышленное производство в Европе сократилось на 3-4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Где в Европе производство сократилось сильнее

Сильнее всего промышленность сократилась в Венгрии (минус 30,5% по сравнению с мартом) и Люксембурге (минус 43,9% по сравнению с апрелем 2019 года). Наименьшие потери понесли такие страны, как Финляндия (минус 2,2% по сравнению с мартом), Мальта и Ирландия (минус 3,1% и плюс 5,5% по сравнению с апрелем 2019 г. соответственно). В Германии промышленность сократилась на 21% по сравнению с мартом и на 30,2% по сравнению с апрелем прошлого года.

Евросоюз состоит из 27 стран, 19 из которых имеют общую валюту евро. Из-за карантинных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, в странах Европы, как и во многих других государствах мира, была приостановлена работа фабрик и заводов.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!