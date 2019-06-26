В Европе наблюдается взрыв спроса на качественное грузинское вино

У грузинского вина, поставляемого в Россию, ухудшилось качество, утверждает Роспотребнадзор. Опрошенные DW виноторговцы в Германии и Австрии подобной тенденции не наблюдают. Возможно, потому, что закупают в Грузии для рынка ЕС наиболее конкурентоспособную продукцию. На нее спрос в Европе быстро растет.
"В Грузии есть вино высочайшего класса, есть вино хорошего качества, но, как и в любой стране, с отдельными производителями могут быть проблемы", — отметил Алексей Шрайнер, торгующий грузинской алкогольной продукцией уже 16 лет. Ему принадлежит стационарный и онлайн-магазин Tsinapari в Берлине.
Заявление Роспотребнадзора он прокомментировал словами "это же чистая политика, тут все белыми нитками шито". Российское ведомство 24 июня на своем сайте сообщило, что усилило "контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия", поскольку она "в динамике показывает ухудшение качества".
Чем вызван растущий спрос на грузинское вино?
Собеседники DW наблюдают совершенно иную динамику: увеличение спроса на грузинские вина в Европе. "В последние три года происходит прямо-таки взрыв спроса", — утверждает Алексей Шрайнер. Он объясняет это, в частности, ростом туристического потока в Грузию: "Люди ездят по стране, понимают, что грузинское вино — это нечто особое, и постепенно входят во вкус".
На рост продаж указал и Андре Хайн из GeoVino, получающий заказы не только из Германии, но и из стран Бенилюкса, Австрии, Италии, Швейцарии. По его мнению, в пользу грузинского вина говорит и его уникальная история, и те особые сорта винограда, из которого оно делается и которые только в этой стране и выращиваются. И то, что "известность этого продукта явно растет".
Любен Лингоров, основавший свой интернет-магазин во Франкфурте-на-Одере в 2012 году, считает, что введенное в свое время Россией эмбарго на импорт грузинских вин (это было в 2006 году) оказало Грузии "превосходную услугу": оно заставило производителей искать другие рынки сбыта, переориентироваться на Европу, и это существенно повысило общий уровень грузинского вина. Но, допустил Лингоров, в Россию некоторые небольшие грузинские винные хозяйства могли в последнее время отправлять продукцию невысокого качества.
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