В Европе наблюдается взрыв спроса на качественное грузинское вино

"В Грузии есть вино высочайшего класса, есть вино хорошего качества, но, как и в любой стране, с отдельными производителями могут быть проблемы", — отметил Алексей Шрайнер, торгующий грузинской алкогольной продукцией уже 16 лет. Ему принадлежит стационарный и онлайн-магазин Tsinapari в Берлине.

Заявление Роспотребнадзора он прокомментировал словами "это же чистая политика, тут все белыми нитками шито". Российское ведомство 24 июня на своем сайте сообщило, что усилило "контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия", поскольку она "в динамике показывает ухудшение качества".

Чем вызван растущий спрос на грузинское вино?

Собеседники DW наблюдают совершенно иную динамику: увеличение спроса на грузинские вина в Европе. "В последние три года происходит прямо-таки взрыв спроса", — утверждает Алексей Шрайнер. Он объясняет это, в частности, ростом туристического потока в Грузию: "Люди ездят по стране, понимают, что грузинское вино — это нечто особое, и постепенно входят во вкус".

На рост продаж указал и Андре Хайн из GeoVino, получающий заказы не только из Германии, но и из стран Бенилюкса, Австрии, Италии, Швейцарии. По его мнению, в пользу грузинского вина говорит и его уникальная история, и те особые сорта винограда, из которого оно делается и которые только в этой стране и выращиваются. И то, что "известность этого продукта явно растет".