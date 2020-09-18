В Еврокомиссии сомневаются, что "Северный поток — 2" поможет улучшить отношения с РФ

"Надежда на развитие наших отношений со строительством этого газопровода уменьшается. Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой", — заявила она в интервью европейским СМИ, опубликованном в пятницу газетой Echo.

"Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это одновременно и в высшей степени политический проект. Однако поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению", — утверждала глава ЕК.

Разговоры о прекращении реализации "Северного потока — 2" начались в ФРГ после инцидента с Алексеем Навальным. В правительстве Германии до сих пор предлагали не увязывать друг с другом дело Навального и строительство газопровода. Лишь после того как военные токсикологи ФРГ сообщили, что Навальный, согласно их данным, был отравлен веществом группы "Новичок", тон несколько сменился. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что позиция Берлина по "Северному потоку — 2" может зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Навальным. Канцлер Ангела Меркель поддержала его позицию.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было.