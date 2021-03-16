В этом году в Эстонии отремонтируют более 2000 километров дорог

В этом году планируется отремонтировать более 2000 километров дорог. На это будет выделено чуть более 250 миллионов евро. Наиболее крупные текущие проекты в этом секторе – строительство четырехполосного шоссе на участке Выыбу – Мяо, участка дороги Кяревере – Кардла и транспортной развязки в Вяо. Также следует отметить строительство второго участка западной Тартуской окружной дороги, четырехполосного шоссе на участке Канама – Валингу и четырехполосного шоссе на участке Пярну – Уулу. Часть этих работ будет завершена в этом году. В настоящий момент проектируется 105 километров четырехполосного шоссе. В этом году начнется проектирование еще 83 километров четырехполосных участков шоссе.

Председатель комиссии по экономике Кристен Михал сообщил, что во время кризиса не стоит недооценивать необходимость продолжения работы над крупными проектами. «Так мы поможем дать толчок переживающей сложные времена экономике и обеспечим людей работой и рабочими местами. Не говоря уже о том, что каждый реконструированный и построенный отрезок дороги позволяет повысить безопасность дорожного движения», – сказал Михал.

Он добавил, что при строительстве и реконструкции дорог необходимо учитывать и долю иностранных средств, которая составляет чуть менее половины бюджета. Он также отметил первые работы по строительству трассы Rail Baltica, например, виадук на Таллиннской окружной дороге, расположенный на отрезке Саку – Луйге.

«Безусловно радует, что общее состояние наших дорог год от года становится только лучше. В то же время мы понимаем, что все дороги быстро улучшить невозможно. К сожалению, предпочтение также часто приходится отдавать ремонту, а не реконструкции дорог», – сказал Михал.

Заместитель председателя комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что работы по строительству четырехполосных шоссе составляют все бо́льшую долю от всех проектов. Это показывает, что для государства безопасность дорожного движения является приоритетом. «Удобное и безопасное движение по четырехполосным шоссе должно стать общей надпартийной целью, – сказал Сестер. – Также важно, чтобы Эстония продолжила соблюдать уже заключенные договоренности. Например, участок Канама – Валингу на Таллиннской окружной дороге является частью международного крупного шоссе, которое входит в общеевропейскую транспортную сеть TEN-T, и наша обязанность – даже в сложные времена продолжать работу над общими проектами».