В этом году Украина экспортировала в Эстонию водки на 1 млн долларов

Так, в январе-октябре этого года Украина поставила за рубеж водки на 43,8 млн долл., тогда как в январе-октябре 2016-го этот показатель составлял 34,1 млн долл.

Львиную долю украинской водки в течение 10 месяцев этого года было экспортировано в страны ЕС — на 9,6 млн долл. Больше всего — в Латвию и Польшу — на 2,85 млн долл. и 2,8 млн долл. соответственно. Немало водки купили у Украины Германия и Эстония — на 1,3 млн долл. и 1 млн долл.

В страны СНГ в течение отчетного периода Украина поставила водки на 9,1 млн долл. Больше всего — в Казахстан, на 4,5 млн долл., Армению — на 2,1 млн долл. и в Республику Молдова — на 1,1 млн долл.

В Азию Украина экспортировала водки на 8,6 млн долл., в Америку — на 4,1 млн долл., у том числе в США — на 3,9 млн долл.