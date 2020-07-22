В этом году у нотариусов было заключено на 70% больше браков, чем в прошлом

Если в июне 2019 года эстонские нотариусы заверили 5763 сделки с недвижимостью, то в прошлом месяце 5698 сделок, что всего на 1% меньше, чем год назад. ”Заверение сделок с недвижимостью составляет существенную часть нотариальных сделок в целом, и небольшое сокращение числа сделок с недвижимостью является основной причиной того, почему сокращение общего количества сделок осталось в пределах 10%”, — пояснила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, добавив, что, очевидно, в июне было заключено много сделок, которые ранее пришлось отложить из-за чрезвычайного положения.

В сравнении с прошлым годом заключено на 70% больше браков

Примечательно то обстоятельство, что несмотря на ситуацию после пандемии коронавируса посредством нотариусов было заключено на 70% больше браков, чем в прошлом году, а число разводов сократилось на 7%. В сравнении с прошлым годом на 12% увеличилось и число заверенных завещаний, а количество инициированных производств по наследованию и прочих представленных в связи с наследованием заявлений выросло примерно на 15%. ”Как и в случае сделок с недвижимостью можно предположить, что сделки с наследованием в условиях чрезвычайного положения просто переносили на более поздний срок. Это и объясняет наблюдаемый сейчас рост”, — отметила Саар-Йохансон.

Сокращение же числа ряда других сделок оказалось довольно чувствительным. ”Прежде всего, мы наблюдаем большое сокращение заверения доверенностей (почти на 20%) и выдачи апостилей (на 26%). Очевидно, это объясняется тем, что в нынешней ситуации люди реже отправляются за границу работать и учиться, и поэтому отсутствует необходимость выдавать доверенности, на основании которых во время отсутствия человека кто-то может выполнять за него необходимые сделки”, — сказала Саар-Йохансон, добавив, что в сравнении с прошлым годом число сделок с долями коммерческих товариществ также сократилось на 14%.

Во втором квартале общее количество сделок сократилось почти на треть

Если во втором квартале прошлого года было совершено почти 85 тысяч нотариальных сделок, то в этом году общее количество сделок едва превысило 61 тысячу. ”Можно сказать, что с точки зрения общего количества нотариальных сделок, в июне ситуация немного восстановилась, но не смогла компенсировать имевшее место ранее снижение, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом квартале было совершено на 28% процентов меньше сделок”, — сказала Саар-Йохансон.