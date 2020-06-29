29.06.2020, 09:01

В этом году у 15% работников понизилась заработная плата

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Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

В последние месяцы заработная плата 15% работников сократилась по сравнению с началом года, выясняется из данных свежего исследования.

В опросе, проведенным Агентством по исследованию зарплат и порталом трудоустройства CVKeskus.ee, приняли участие более 11 000 работников и соискателей, передают радионовости ERR.

У 15% из них зарплата уменьшилась. При этом снижение заработной платы составило от 21% до 30%.

Подробнее рассказывает директор по развитию Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий.

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