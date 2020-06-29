В этом году у 15% работников понизилась заработная плата

В последние месяцы заработная плата 15% работников сократилась по сравнению с началом года, выясняется из данных свежего исследования.
В опросе, проведенным Агентством по исследованию зарплат и порталом трудоустройства CVKeskus.ee, приняли участие более 11 000 работников и соискателей, передают радионовости ERR.
У 15% из них зарплата уменьшилась. При этом снижение заработной платы составило от 21% до 30%.
Подробнее рассказывает директор по развитию Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Голикова рассказала о напряженной работе в первые месяцы пандемии
Ученые нашли элементарный способ сохранить ум в старости
В Твери разрабатывают концепцию старейшего парка "Воксал"