В этом году средний рост пенсий составит почти полсотни евро

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2020 году, согласно которому новый индекс составит 1,080. Это значит, что с 1 апреля рост пенсий составит в среднем 8%. Вместе с внеочередным повышением пенсий средняя пенсия по старости повысится на 45 евро.
”Вместе с индексацией пенсий и внеочередным повышением пенсий, средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро. Это важно для улучшения благополучия пожилых людей и для сокращения рисков бедности среди пенсионеров по старости. Считаю разумным то, что вместе с ростом зарплат повышаются и в быстром темпе пенсии. Надеюсь, что у правительства будет возможность и в будущем продолжать дополнительное поднятие пенсий”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.
Базовая часть пенсии после индексации составит 208,5 евро и годовая оценка — 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 7 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 208,5 евро до 215,5 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии будут выплачиваться с апреля.
Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 12 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.
После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Размер своей новой пенсии можно посмотреть на государственном портале eesti.ee с 1 апреля (Ваши пенсии, пособия и компенсации). Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочному телефону департамента социального страхования: 612 1360.
В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 14,89 евро и ставка пособия по трудоспособности — 446,7 евро в месяц (в 2019 году — 413 евро в месяц). При частичной трудоспособности дневная ставка составит 57% от действующей дневной ставки и пособие в среднем составит 254,70 евро в месяц (в 2019 году — 253,8 евро в месяц). В случае отсутствующей трудоспособности дневная ставка составит 100% от дневной ставки — в среднем 446,70 евро в месяц.
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