В этом году работодатели намерены повышать зарплаты не так активно, как в прошлом

Помимо прочего, опрос работодателей показал, что наибольшее падение заработных плат произошло весной и большинство работодателей не собираются снижать зарплату в течение следующих нескольких месяцев. При этом 20 % работодателей планируют повысить зарплату в ближайшие шесть месяцев, что все же вдвое меньше, чем в то же время год назад.

Из недавнего опроса работодателей выяснилось, что, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, вызванную кризисом в области здравоохранения, почти в половине организаций (46 %) рассматриваются возможности нанять дополнительную рабочую силу еще в этом году.

”Резюмируя результаты исследования, мы видим, что почти половина организаций в настоящее время готова к активному найму персонала, треть — планирует вступить в новый год с уже имеющимся составом работников, 6 % организаций, наоборот, видят необходимость в сокращениях, а остальные еще не определились со своими планами по найму работников в ближайшие месяцы”, — подытожил планы работодателей в отношении найма новых работников менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Большая часть работодателей, имеющих планы в отношении найма, собирается нанять новых работников для замены тех, которые покидают свои должности, и/или на сезонную работу, однако у каждого пятого работодателя (21 %) в планах создать в этом году еще и новые рабочие места”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Помимо прочего, исследование показало, что если осенью 2019 года повысить заработную плату в течение следующих шести месяцев собирались 43 % работодателей, то в этом году — лишь 20 %. Кроме того, в 2 % организаций планируется восстановить прежний уровень заработных плат, а более половины работодателей (55 %) планирует сохранить уровень зарплат на текущем уровне. Рост заработных плат ожидается, прежде всего, у специалистов и квалифицированных рабочих, меньше всего — у обслуживающего персонала, офисных работников и неквалифицированных рабочих.

”Похоже, что наибольшее падение заработных плат произошло весной 2020 года, поскольку большинство работодателей не собираются в ближайшее время снижать уровень зарплат, — отметила, исходя из исследования, Кадри Сеэдер, руководитель Агентства по исследованию зарплат. — Снизить основной оклад планируют всего 2 % работодателей, осенью же 2019 года снижение зарплат было в планах у 1 % респондентов. Кроме того, 21 % организаций еще не определились в отношении заработных плат”.