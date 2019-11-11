В этом году Эстония получила от э-резидентов в виде налогов более 10 млн евро. Это рекорд!

По сравнению с прошлым годом, средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, вырос на 30 процентов. По словам исполнительного директора программы э-резидентства Отто Ваттера, эстонская предпринимательская среда очень привлекательна на международном уровне.

"Программа э-резидентства способствует тому, чтобы в Эстонии свою фирму регистрировали амбициозные предприниматели, которые ценят прозрачность, простую систему налогообложения и новаторские решения. Создавая, развивая и предлагая им услуги, важные для ведения бизнеса, мы несомненно сможем и в будущем активно увеличивать налоговые доходы для Эстонии", — отметил Ваттер.

В этом году наибольшая доля налоговых доходов пришлась на информационно-коммуникационный сектор, а также на деятельность в профессиональной, научной и технологической сферах, налоги в этих секторах составили 35 процентов, то есть 3,8 млн от общей суммы налогов с предприятий э-резидентов, поступивших из всех секторов. К тому же количество эстонских предприятий э-резидентов в упомянутых секторах в 2019 году увеличилось на треть.

"В декабре программе э-резидентства исполнится пять лет. В момент запуска программы интерес к деятельности в ИТ-секторе был высоким. Особенно в глаза бросается вклад предприятий э-резидентов, оказывающих услуги программирования, 81 процент налоговых доходов из информационно-коммуникационного сектора поступает именно от них", — отмечает Ваттер.