В этом году банки Эстонии выдали кредитов на более чем 3,6 млрд евро

По состоянию на конец третьего квартала спрос на кредиты в эстонском банковском секторе находился на позитивном уровне, как у предприятий, так и у частных лиц хороший уровень накоплений, и количество тех, у кого возникают сложности с выплатой кредитов не возросло.

”В период коронакризиса хорошо справились как предприятия ИКТ, так и предприятия онлайн-торговли, в общем случае проблемы не возникли также у сектора недвижимости, строительного сектора и промышленности, а предприятия, которые предлагают гостиничные услуги, услуги общепита, туристические услуги, услуги по перевозкам и развлечения, конечно, находятся в очень сложном положении”, сказал руководитель Союза банков Аллан Парик. ”Ясно видно, что как домашние хозяйства, так и предприятия, создают буферы для преодоления сложного периода в экономике. Кредитная активность частных лиц значительно не снизилась, в то же время ощущается, что предприятия более осторожны при запуске новых бизнес-проектов, что, учитывая происходящее, также является понятным. Хорошая способность накопления у частных лиц и предприятий, а также поддержка банков в виде финансирования создают хорошую основу для борьбы со второй волной коронакризиса”.

Банки Эстонии в течение первых трех кварталов этого года выдали новых кредитов в размере 3,6 миллиардов евро, из которых 1,6 миллиарда евро было выдано предприятиям, и 1,23 миллиарда домашним хозяйствам. Показатель выдачи новых кредитов частным лицам находится на том же уровне, что и в первых трех кварталах прошлого года, а предприятиям кредитов было выдано на 300 миллионов евро меньше, чем за тот же период в 2019 году. Объем кредитных портфелей банков в конце сентября составил 20,1 миллиардов евро.

Остаток сбережений за первые три квартала 2020 года в эстонских банках вырос на 2,6 миллиарда евро до 22,3 миллиардов евро. Речь и идет о рекордном 13% росте. За тот же период прошлого года размер сбережений вырос на 150 миллионов евро. Объем вкладов государственного сектора вырос на 1 миллиард евро, в то время как за тот же период прошлого года он вырос на 730 миллионов евро. Ускорился и рост вкладов частных лиц — остаток на счетах домохозяйств на конец сентября по сравнению с началом года вырос на 719 (в тот же период прошлого года показатель равнялся 405) миллионов евро до 8,9 миллиардов евро. Остаток на счетах предприятий по сравнению с началом года вырос на 737 (в тот же период прошлого года 201) миллионов евро до 7,8 миллиардов евро.