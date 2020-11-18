В этом году банки Эстонии выдали кредитов на более чем 3,6 млрд евро
Стратегия Союза банков на ближайшие годы направлена на то, чтобы банки могли наилучшим возможным способом помочь восстановлению экономики, сообщает собз.
Стратегия Союза банков на ближайшие годы направлена на то, чтобы банки могли наилучшим возможным способом помочь восстановлению экономики, сообщает собз.
По состоянию на конец третьего квартала спрос на кредиты в эстонском банковском секторе находился на позитивном уровне, как у предприятий, так и у частных лиц хороший уровень накоплений, и количество тех, у кого возникают сложности с выплатой кредитов не возросло.
”В период коронакризиса хорошо справились как предприятия ИКТ, так и предприятия онлайн-торговли, в общем случае проблемы не возникли также у сектора недвижимости, строительного сектора и промышленности, а предприятия, которые предлагают гостиничные услуги, услуги общепита, туристические услуги, услуги по перевозкам и развлечения, конечно, находятся в очень сложном положении”, сказал руководитель Союза банков Аллан Парик. ”Ясно видно, что как домашние хозяйства, так и предприятия, создают буферы для преодоления сложного периода в экономике. Кредитная активность частных лиц значительно не снизилась, в то же время ощущается, что предприятия более осторожны при запуске новых бизнес-проектов, что, учитывая происходящее, также является понятным. Хорошая способность накопления у частных лиц и предприятий, а также поддержка банков в виде финансирования создают хорошую основу для борьбы со второй волной коронакризиса”.
Банки Эстонии в течение первых трех кварталов этого года выдали новых кредитов в размере 3,6 миллиардов евро, из которых 1,6 миллиарда евро было выдано предприятиям, и 1,23 миллиарда домашним хозяйствам. Показатель выдачи новых кредитов частным лицам находится на том же уровне, что и в первых трех кварталах прошлого года, а предприятиям кредитов было выдано на 300 миллионов евро меньше, чем за тот же период в 2019 году. Объем кредитных портфелей банков в конце сентября составил 20,1 миллиардов евро.
Остаток сбережений за первые три квартала 2020 года в эстонских банках вырос на 2,6 миллиарда евро до 22,3 миллиардов евро. Речь и идет о рекордном 13% росте. За тот же период прошлого года размер сбережений вырос на 150 миллионов евро. Объем вкладов государственного сектора вырос на 1 миллиард евро, в то время как за тот же период прошлого года он вырос на 730 миллионов евро. Ускорился и рост вкладов частных лиц — остаток на счетах домохозяйств на конец сентября по сравнению с началом года вырос на 719 (в тот же период прошлого года показатель равнялся 405) миллионов евро до 8,9 миллиардов евро. Остаток на счетах предприятий по сравнению с началом года вырос на 737 (в тот же период прошлого года 201) миллионов евро до 7,8 миллиардов евро.
Единый порядок предоставления платежных отпусков со стороны банков действовал до конца сентября. Уже летом закончилось большое количество краткосрочных платежных отпусков, и многие клиенты закончили их досрочно. Доля получателей кредитов, находящихся в платежном отпуске, по-прежнему снижается. Если по состоянию на конец сентября в платежном отпуске находилось 9,8% кредитополучателей всех эстонских банков, то по состоянию на конец октября в платежном отпуске находилось 7,5% получателей кредитов. Не выросло и число кредитов, оплата по которым была просрочена на более чем 60 дней. Этот показатель по-прежнему находится на уровне около 0,5%.
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