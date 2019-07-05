В эти выходные — новые стоянки и дополнительные самокаты. Новая услуга завоевывает Таллинн

„Поскольку услуга аренды самокатов была хорошо принята жителями Эстонии и спрос растет, мы решили вывести на рынок дополнительное количество электрических самокатов. На данный момент мы видим, что все самокаты находятся в пользовании каждый день и у большинства из них уже к концу дня заряда нет, это значит, что электрические самокаты популярны среди жителей города,”- сказал руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен. Он отметил, что если спрос будет и дальше расти, то они готовы выпустить еще больше самокатов на улицы Таллинна.

Электрические самокаты можно арендовать с помощью мобильного приложения Citybee, по которому можно посмотреть месторасположение самокатов, начать и закончить использование и заплатить за услугу.

„Сейчас по всему городу есть 10 пунктов проката самокатов, все они расположены в центре Таллинна. С новой партией самокатов будут добавлены и новые пункты прокатов, например, во время Певческого праздника у Певческого поля и возле стадиона Кадриорг,”- говорит Проттен.

Дешевле, чем такси и быстрее, чем общественный транспорт

Стоимость начала поездки 50 центов и каждая последующая минута стоит 10 центов, что делает электрические скутеры самым экономичным и быстрым способом передвижения по улицам Таллинна.

„При перемещении из одного места в другое на самокате нет необходимости отслеживать график общественного транспорта, можно передвигаться именно тогда, когда это необходимо. Эта услуга в разы дешевле, чем такси, 10-минутная поездка обойдется в 1,5 евро,”- говорит руководитель Citybee Eesti Статистика использования самокатов говорит, что за один прокат проезжают в среднем 15-20 минут и услугой воспользовались уже тысячи людей.