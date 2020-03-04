В эстонском банке ввели уникальную систему аутентификации

По словам руководителя направления потребительского кредитования частных клиентов Coop Pank Расмуса Хейнла, банк взял курс на полную автоматизацию, в результате чего в будущем будет можно выдавать кредиты вообще без вмешательства человека.

”Нам важно предложить клиентам максимально гибкие возможности использования банковских услуг. Процесс ходатайства о малом кредите в Coop Pank — одно из лучших в эстонском банковском секторе решений, основанных на финансовых технологиях”, - сказал Хейнла.

По словам Хейнла, новое решение делает выдачу кредитов еще быстрее и проще: ”Если до сих пор для удостоверения своей личности ходатайствующему приходилось посещать банковское отделение или магазин Coop, то теперь в сотрудничестве с Veriff мы разработали систему, которая позволяет проверить личность ходатайствующего по интернету — быстро и безопасно. Видео-решение позволяет заключать договоры из любой точки мира, причем процесс занимает всего пять минут”.

Чтобы подтвердить личность при помощи Veriff требуется действующий документ (выданный в Эстонии паспорт, ID-карта, карта вида на жительство или водительские права Эстонской Республики), а также компьютер с веб-камерой, планшет или смартфон и подключение к интернету.

В ходе процесса ходатайства о кредите в ряде случаев прохождение контроля личности обязательно — таким образом банк исключает кражу личных данных и мошенничество с их использованием. Решение Veriff позволяет контролировать личность человека и соответствие удостоверяющих личность документов посредством видеосвязи. Разумеется, в Coop Pank сохранятся и традиционные способы идентификации личности, в т.ч. в банковских отделениях и магазинах Coop.