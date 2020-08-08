В эстонском банке произошли изменения в руководстве

Новое назначение было связано со стратегическим решением Inbank, действовавшего прежде по региональному принципу, реорганизовать свою структуру управления, взяв за основу банковские продукты. Начиная с июля-месяца, Inbank — банк эстонского происхождения, действующий в странах Балтии и Польше, — приступил к реализации этого решения через свои трансграничные подразделения. Цель вышеуказанных преобразований — расширить присутствие банка на европейских рынках и повысить его конкурентоспособность в стратегически важных сферах деятельности.

Председатель совета Inbank Прийт Пылдоя дал высокую оценку вкладу Маргуса Кастейна в увеличение рыночной доли банка в Эстонии с 10 до 13%, а также в налаживание успешного сотрудничества с ведущим отечественным автомобильным порталом Auto24. ”Целенаправленность Маргуса в работе и его большой опыт управления международными проектами помогут нам осуществить свои амбиции и выйти с продуктами автомобильного финансирования на новые рынки”, — отметил Пылдоя.

По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, нацеленность Маргуса на получение результата в период его руководства эстонским подразделением Inbank уже принесла свои плоды — и теперь он может проявить себя на новом поприще. ”Маргус обладает редким даром налаживать и поддерживать хорошие отношения — большое преимущество в бизнесе, основанном на партнерстве”, — считает Андресоо.

Как сообщил Кастейн, с новым родом деятельности у него связаны амбициозные планы. ”Успешная бизнес-модель Inbank и опыт, накопленный в сфере автомобильного финансирования, позволяют нам благоприятно оценивать перспективы расширения своей деятельности как на домашних рынках — в странах Балтии и Польше, так и в других европейских странах”, — уверен Кастейн, работающий в новой должности с июля.

В рамках структурных преобразований в Inbank произошли также и другие перемены. Так, новым руководителем сферы потребительских кредитов и банковских карт стала Пирет Паулус, возглавлявшая прежде сферу развития бизнеса группы. А за трансграничные продукты рассрочки теперь отвечает Бенас Павлаускас (Литва).