В эстонском банке произошли изменения в руководстве

Занимавший должность исполнительного руководителя эстонского подразделения Inbank Маргус Кастейн теперь отвечает за международное финансирование покупки автомобилей.
Новое назначение было связано со стратегическим решением Inbank, действовавшего прежде по региональному принципу, реорганизовать свою структуру управления, взяв за основу банковские продукты. Начиная с июля-месяца, Inbank — банк эстонского происхождения, действующий в странах Балтии и Польше, — приступил к реализации этого решения через свои трансграничные подразделения. Цель вышеуказанных преобразований — расширить присутствие банка на европейских рынках и повысить его конкурентоспособность в стратегически важных сферах деятельности.
Председатель совета Inbank Прийт Пылдоя дал высокую оценку вкладу Маргуса Кастейна в увеличение рыночной доли банка в Эстонии с 10 до 13%, а также в налаживание успешного сотрудничества с ведущим отечественным автомобильным порталом Auto24. ”Целенаправленность Маргуса в работе и его большой опыт управления международными проектами помогут нам осуществить свои амбиции и выйти с продуктами автомобильного финансирования на новые рынки”, — отметил Пылдоя.
По мнению председателя правления Inbank Яна Андресоо, нацеленность Маргуса на получение результата в период его руководства эстонским подразделением Inbank уже принесла свои плоды — и теперь он может проявить себя на новом поприще. ”Маргус обладает редким даром налаживать и поддерживать хорошие отношения — большое преимущество в бизнесе, основанном на партнерстве”, — считает Андресоо.
Как сообщил Кастейн, с новым родом деятельности у него связаны амбициозные планы. ”Успешная бизнес-модель Inbank и опыт, накопленный в сфере автомобильного финансирования, позволяют нам благоприятно оценивать перспективы расширения своей деятельности как на домашних рынках — в странах Балтии и Польше, так и в других европейских странах”, — уверен Кастейн, работающий в новой должности с июля.
В рамках структурных преобразований в Inbank произошли также и другие перемены. Так, новым руководителем сферы потребительских кредитов и банковских карт стала Пирет Паулус, возглавлявшая прежде сферу развития бизнеса группы. А за трансграничные продукты рассрочки теперь отвечает Бенас Павлаускас (Литва).
Маргус Кастейн — опытный управленец, руководивший около двадцати лет работой международных предприятий. С 2000 по 2018 год он был исполнительным руководителем ряда успешных предприятий, среди которых Saku Õlletehas, Aldaris и Ingman Jäätised. Начиная с 2018 года он возглавлял эстонское подразделение Inbank.
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