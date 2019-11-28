В Эстонии заложен краеугольный камень Rail Baltic

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, важно, чтобы проект быстро продвигался вперед. ”Rail Baltic — крупнейший за все времена строительный проект в странах Балтии, и поэтому символическим значением обладает каждое событие, где мы видим реальное продвижение проекта. Не менее важно и эффективное сотрудничество внутри страны и между различными учреждениями. Я уверен в том, что Rail Baltic Estonia, Департамент шоссейных дорог и совместное предприятие RB Rail AS сумеют с успехом развить подтвержденное сегодня сотрудничество и на следующих объектах Rail Baltic”, — сказал Аас.

”Мы гордимся тем, что являемся генеральным подрядчиком первого в Эстонии строительного проекта Rail Baltic. Уже сегодня наше сотрудничество характеризуется позитивной энергией, что всегда является предпосылкой к успеху. Мы призываем Rail Baltic, как заказчика одного из крупнейших инфраструктурных объектов в ближайшие годы, показать эстонскому рынку строительства пример внедрения новых практик, особенно в части реализации строгих требований рабочей безопасности”, — сказал президент и исполнительный директор YIT Кари Каунискангас.

Пересекающий основную трассу Rail Baltic виадук в Саустинымме является первым совместным проектом Rail Baltic Estonia и Департамента шоссейных дорог в рамках строительства железнодорожного соединения. В ближайшие годы в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог и крупнейшими владельцами техносетей будет построено множество мест пересечения будущей трассы Rail Baltic и существующей инфраструктуры. Это значит, помимо прочего, строительство шоссейных виадуков, а также перенос высоковольтных линий и газопроводов.