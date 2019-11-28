В Эстонии заложен краеугольный камень Rail Baltic

Сегодня был заложен краеугольный камень первого объекта основной трассы Rail Baltic — виадука в Саустинымме, также означающий начало строительства высокоскоростного железнодорожного соединения Rail Baltic.
На церемонии присутствовали премьер-министр Эстонии Юри Ратас и генеральный директор генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
”За последнюю пару лет проект Rail Baltic в Эстонии заметно продвинулся вперед. Продолжается проектирование трассы, успешно завершен архитектурный конкурс единого терминала Юлемисте и с победителями ведутся переговоры, совсем скоро начнется проектирование пярнуского терминала. Важной вехой является и начавшееся в Эстонии строительство Rail Baltic — сегодня мы вместе закладываем краеугольный камень виадука в Саустинымме, — сказала руководитель Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве. — Радует продолжающаяся мощная поддержка проекта Европейским союзом, нашедшая очередное подтверждение и в сегодняшнем мероприятии”.
По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, важно, чтобы проект быстро продвигался вперед. ”Rail Baltic — крупнейший за все времена строительный проект в странах Балтии, и поэтому символическим значением обладает каждое событие, где мы видим реальное продвижение проекта. Не менее важно и эффективное сотрудничество внутри страны и между различными учреждениями. Я уверен в том, что Rail Baltic Estonia, Департамент шоссейных дорог и совместное предприятие RB Rail AS сумеют с успехом развить подтвержденное сегодня сотрудничество и на следующих объектах Rail Baltic”, — сказал Аас.
”Мы гордимся тем, что являемся генеральным подрядчиком первого в Эстонии строительного проекта Rail Baltic. Уже сегодня наше сотрудничество характеризуется позитивной энергией, что всегда является предпосылкой к успеху. Мы призываем Rail Baltic, как заказчика одного из крупнейших инфраструктурных объектов в ближайшие годы, показать эстонскому рынку строительства пример внедрения новых практик, особенно в части реализации строгих требований рабочей безопасности”, — сказал президент и исполнительный директор YIT Кари Каунискангас.
Пересекающий основную трассу Rail Baltic виадук в Саустинымме является первым совместным проектом Rail Baltic Estonia и Департамента шоссейных дорог в рамках строительства железнодорожного соединения. В ближайшие годы в сотрудничестве с Департаментом шоссейных дорог и крупнейшими владельцами техносетей будет построено множество мест пересечения будущей трассы Rail Baltic и существующей инфраструктуры. Это значит, помимо прочего, строительство шоссейных виадуков, а также перенос высоковольтных линий и газопроводов.
Договор строительства, заключенный с предприятием AS YIT Infra Eesti, включает сооружение 4,1 км четырехполосного шоссе с разделительной полосой, которое соединит Луйге с транспортным узлом Саку. Наряду с пересекающими трассу Rail Baltic шоссейными виадуками, на участке запланированы новые парные виадуки сакуского транспортного узла и туннель для диких животных. Один из трех запланированных на участке парных виадуков — виадук Саустинымме — будет пересекать будущую трассу Rail Baltic. Все работы должны быть завершены ко второму кварталу 2021 года.
Общая стоимость строительных работы составляет около 19 миллионов евро, из которых 10,31 миллиона евро составляет поддержка работ Департамента шоссейных дорог Фондом сплоченности, а финансируемый Rail Baltic Estonia OÜ виадук Саустинымме и связанные с ним дополнительные работы — 6,92 миллиона евро.
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