В Эстонии закрылась известная сеть кафе

Десяток лет действовавшая и несколько лет находившаяся в убытках сеть ресторанов Mamo завершила деятельность, пишет Äripäev.
"Я просто не в состоянии действовать на нескольких фронтах", — объясняет хозяйка сети Маргит Хярма решение о закрытии ресторанов. Более подробно она комментировать ситуацию не пожелала, так как детали касались бы вопросов частной жизни.
По данным Инфобанка Äripäev, сеть Mamo была в последний раз в прибыли в 2014 году, когда было заработано 18 608 евро, после чего наступил спад, и в прошлом году при доходах в 922 090 евро предприятие имело убытков на 125 776 евро.
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