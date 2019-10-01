В Эстонии закрылась известная сеть кафе

"Я просто не в состоянии действовать на нескольких фронтах", — объясняет хозяйка сети Маргит Хярма решение о закрытии ресторанов. Более подробно она комментировать ситуацию не пожелала, так как детали касались бы вопросов частной жизни.

По данным Инфобанка Äripäev, сеть Mamo была в последний раз в прибыли в 2014 году, когда было заработано 18 608 евро, после чего наступил спад, и в прошлом году при доходах в 922 090 евро предприятие имело убытков на 125 776 евро.

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